per Mail teilen

Die Inzidenzen sinken, die Angst vor der Omikron-Variante wächst und der Ärger über die aktuellen Regelungen ist groß. Was sagt der neue Experten-Rat der Bundesregierung dazu? Wie sieht die Lage in anderen Ländern aus? Und wie genervt sind die Bürger in Rheinland-Pfalz?