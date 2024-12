per Mail teilen

Die Weihnachtsfeier im Büro ist ein Event, das von manchen sehnlichst erwartet und von anderen eher als Pflichttermin angesehen wird.

Dabei bietet die Weihnachtsfeier der Firma die perfekte Gelegenheit, das Arbeitsjahr entspannt ausklingen zu lassen und gemeinsam mit den Teammitgliedern schöne Momente zu erleben. Um sicherzugehen, dass diese Veranstaltung in guter Erinnerung bleibt und sowohl euer professionelles Ansehen als auch das Verhältnis zu euren Kollegen stärkt, ist ein angemessenes Auftreten entscheidend.

Wie ihr euch am besten verhaltet, um auf der Weihnachtsfeier zu glänzen, ohne dass euer Verhalten zum Gespräch des nächsten Tages wird, weiß SWR1 Reporterin Selina Rust.

Gesprächsthemen auf der Weihnachtsfeier mit Bedacht wählen

Experten sind sich einig: geschmacklose Witze, Lästereien über die Kollegen, Beschwerden über die Arbeit, schlechtreden der Abteilung, all das sollten sie lieber sein lassen. Vor allem, wenn sie vorher etwas zu tief ins Glas geschaut haben.

Alkoholkonsum auf der Weihnachtsfeier im Griff behalten

Schiefe Gesangseinlagen und peinliche Hüftschwünge auf der Weihnachtsfeier könnten am nächsten Tag unangenehm sein, wenn dies zum Gesprächsthema im Büro wird. Daher sollte man die eigenen Grenzen kennen.

Lieber ein bisschen vorsichtig damit sein und es gut einschätzen können, damit ich auch am nächsten Tag noch das Gefühl habe, dass das für mein Image nicht schädlich war.

Angemessener Dresscode und Tischmanieren für die Weihnachtsfeier

Wählt einen angemessenen Dresscode für die Weihnachtsfeier. Das kann beispielsweise die Kleidung sein, die ihr auch an einem üblichen Arbeitstag im Büro tragen würdet.

Achtet außerdem auf eure Tischmanieren: Drängelt nicht am Buffet und füllt die Teller maßvoll. Beim Essen gilt: bitte nicht schmatzen, rülpsen, Serviette an den Kragen stecken, Zähne mit dem Zahnstocher reinigen oder mit dem Smartphone am Tisch spielen.

Angemessene Verabschiedung auf der Weihnachtnachtsfeier

Sobald ihr die Entscheidung trefft zu gehen, dann verabschiedet euch angemessen und höflich von eurem Vorgesetzten und den Tischnachbarn.

Das kann ein Handschlag sein, ein Nicken oder eine freundschaftliche Umarmung. Aber bitte nur bei Kollegen und Kolleginnen, die euch wirklich nahestehen und auch nur, wenn sie nicht so viel getrunken haben und auch vorher keine peinlichen Gespräche entstanden sind.