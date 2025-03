Seid ihr auch schön brav gewesen?

SWR1 Rheinland-Pfalz schickt euch zu den großen Konzerten des kommenden Jahres. Gewinnt jeweils zwei Karten z.B. für Peter Maffay oder Lenny Kravitz.

So kommt ihr an Konzertkarten für Maffay oder Kravitz

Wir verlosen am 6. Dezember ab 6 Uhr in ausgewählten Stunden Tickets für unsere Konzertpräsentationen 2025. Wenn ihr in der jeweiligen Stunde einen Titel des Interpreten hört, für den ihr dann Konzertkarten gewinnen könnt, ruft uns einfach im Studio an unter der 06131/92939495. Schaut dafür in unsere Liste am Ende der Seite. Beispielsweise zwischen 15 und 16 Uhr könnt ihr zum Hörer greifen, wenn ein Song von Maffay läuft.

Und mit etwas Glück gewinnt ihr dann zwei der begehrten Konzertkarten. Bitte lest euch vor der Teilnahme die Teilnahmebedingungen durch.

Diese SWR1 Konzertkarten gibt es zu gewinnen

Wir wünschen euch viel Erfolg!