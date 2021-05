Drei Parteitage an einem Abend und alle digital: Die Rot-Grün-Gelbe Landesregierung wird heute wieder auf den Weg gebracht. Die Personalien sind beschlossene Sache. Jetzt müssen nur noch die jeweiligen Delegierten zustimmen. Nicht alle an der jeweiligen Basis sind ganz glücklich mit dem Vertrag. Und die CDU als Opposition hält schon mal wenig von dem, was die Ampel in der kommenden Legislatur vorhat.