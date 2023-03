Acht Tote und acht zum Teil schwer Verletzte, darunter ein ungeborenes Kind und der Täter selbst. In einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg hat ein ehemaliges Mitglied der Glaubensgemeinschaft am Donnerstagabend ein Blutbad angerichtet. Noch sind die Hintergründe unklar, aber eines scheint sicher: Hätten Spezialkräfte der Polizei nicht so schnell reagiert, wäre es noch viel schlimmer gekommen.