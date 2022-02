In rheinland-pfälzischen Innenstädten stehen viele Geschäfte leer. In Wittlich möchte man mit der Initiative "Aktives Leerstandsmanagement Wittlicher Innenstadt" (ALWIN) diesem Problem entgegenwirken. Wir haben mit Rainer Wener, er ist verantwortlich für die Wirtschaftsförderung in Wittlich, über den Erfolg dieser Initiative gesprochen.

SWR1: Wie haben Sie es geschafft, dass es heute in Wittlich weniger Leerstand bei Geschäften gibt? Rainer Wener: Wir haben mit "Alwin" versucht, die Akteure an einen Tisch zu bringen. Das waren zum einen die Eigentümer, aber auch die Einzelhändler, die direkt davon betroffen waren. Denn wenn in der Nachbarschaft ein Leerstand entsteht, zieht das auch den eigenen Laden mit runter. Wir haben erst mal geschaut: Wo liegt der Laden? Was könnte dort idealerweise entstehen? Wir wollten gerne eine hohe Aufenthaltsqualität in unserer Innenstadt und wir wollten dort nicht unbedingt die gleichen Waren, die man am Stadtrand viel günstiger kaufen kann. Hier sollte ein Bummel-Erlebnis entstehen und deswegen brauchten wir viele attraktive Angebote aus Handel, Handwerk, Genussmitteln, Lebensmitteln, regionalen Produkten und so weiter. Wir haben uns ein Werbekonzept erarbeitet und haben viele Anfragen von jungen Leuten bekommen, die einfach mal etwas ausprobieren wollten. Rainer Wener ist bei der Stadt Wittlich zuständig für die Wirtschaftsförderung. Stadtverwaltung Wittlich SWR1: Ausprobieren ja, aber ein Bummel-Erlebnis schaffen, das muss sich ja auch etablieren. Braucht man da einen langen Atem? Wener: Genau das war unser Hintergrund. Wir haben zum Beispiel die Staffelmieten für die "Alwin-Läden" mit den Eigentümern zusammen erarbeitet. Wenn ein Laden einen hohen Sanierungsstau hatte, konnte der handwerklich begabte Ansiedlungswillige selbst tätig werden. Dafür musste er dann ein halbes Jahr nur die Nebenkosten zahlen und im zweiten Halbjahr dann nur die halbe Miete. So hatte er ein Jahr Zeit, um sich am Markt zu etablieren und sein Angebot der Öffentlichkeit zu präsentieren. SWR1: Könnte "Alwin" ein Beispiel für andere Innenstädte sein? Wener: "Alwin" ist mit Sicherheit ein gutes Beispiel. Aber natürlich ist es nicht eins zu eins auf andere Städte projezierbar. Wir haben hier den Vorteil, dass wir eine Kleinstadt sind. Man kennt sich weitestgehend untereinander und das wird in einer großen Stadt vielleicht so nicht funktionieren. Seit wir mit "Alwin" bei "Unsere Stadtimpulse", wo viele gute Ideen aus anderen Städten vertreten sind, aufgenommen wurden, ist die Aufmerksamkeit schon sehr groß. Das Gespräch führte Claudia Deeg.