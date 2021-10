Christoph Maria Herbst: "Wenn sich Midlife-Crisis so anfühlt, immer her damit"

Heute entscheidet die FDP als letzte der drei Ampel-Parteien, ob sie in Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen einsteigen möchte. Ab 13 Uhr wollen die Gremien der FDP abstimmen, ob man in Zukunft als Teil einer Ampelregierung mitmachen möchte. Wir berichten darüber, wie die Entscheidung ausgefallen ist, warum es jetzt schon Diskussionen darüber gibt, ob FDP-Chef Christian Lindner oder Grünen Chef Robert Habeck der bessere Finanzminister wäre. Außerdem sprechen wir darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass das neue Kabinett paritätisch besetzt wird, also ob 50 % der Ministerposten von Frauen besetzt werden. Außerdem werden wir die Entwicklungen des heutigen Tages in einem Kommentar aus dem Hauptstadtstudio zusammenfassen. mehr...