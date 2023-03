SWR1 Interview mit Spitzendrummer Ralf Gustke

In den 90er Jahren wohnte Chaka Khan in Mannheim und war auf der Suche nach einer neuen Band. Über einen Kontakt stieß sie auf die nur regional bekannte Band "Zebra", schaute auf einer Probe vorbei – und war sofort begeistert.

So wurde "Zebra" über Nacht zu ihrer Band. Damals am Schlagzeug: Söhne Mannheims-Drummer Ralf Gustke, der Chaka Khan durch seine gemeinsame Arbeit und auch privat gut kennenlernte.

Heute lebt Chaka Khan überwiegend in Los Angeles und ist weiterhin musikalisch aktiv. 2022 veröffentlichte sie die Single "Woman like me". Im SWR1 Interview anlässlich Chaka Khans 70. Geburtstag am 23. März 2023 hat uns Drummer Ralf Gustke erzählt, was ihn an Chaka Khan fasziniert.

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk.

Chaka Khan & Zebra live bei "Ohne Filter Extra"