Es ist nicht das erste SWR1 Interview mit Jan Heitmann vom ASB, der aktuell in der Türkei den Erdbeben-Opfern hilft.

Beim letzen mal wurde eine Trinkwasser-Aufbereitungsanlage von einem Nachbeben zerstört. Die Helfer konnten das Material bergen und nun läuft die Anlage wieder. Aber die Angst vor weiteren Beben ist groß in der Region, viele Menschen sind daher geflüchtet.

Über die aktuelle Lage berichtet Jan Heitmann im Interview mit SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.

SWR1: Wie groß ist die Angst vor neuen Nachbeben?

Jan Heitmann: Groß. Samandağ hat vielleicht noch 20.000 Einwohner von ehemalig 120.000. Die Straßen sind wie leergefegt, ganz wenige Menschen sind noch da. Alle sind geflüchtet aus Angst vor Nachbeben.

SWR1: Wo gehen die Menschen hin?

Heitmann: Die meisten in Richtung Ankara und Istanbul. Wenige bleiben in der näheren Umgebung in Zelten.

SWR1: Die Menschen sind traumatisiert, viele haben Angehörige verloren und kein Dach über dem Kopf. Wie nehmen Sie das alles wahr, besonders bei denjenigen, die geblieben sind?

Heitmann: Viele kommen auf uns zu, bedanken sich, erzählen uns von ihrem persönlichen Schicksal. Gerade gestern hatten wir ein Gespräch mit einem Vater, der aus dem zweiten Stock gesprungen ist und sich dabei beide Unterarme gebrochen hatte. Trotzdem hatte er alle Kinder, die seine Frau herunterwarf, aufgefangen und somit die ganze Familie gerettet hat. Das sind schon Schicksale, die einen berühren. Solche Geschichten hört man fast täglich und wir kommen ganz schnell ins Gespräch, weil jeder auch mit seinem Schicksal fertig werden will. In unseren Abendrunden teilen wir diese Geschichten, um auch damit umgehen zu können.

SWR1: Das wollte ich gerade fragen - wie kommen Sie klar mit solchen Geschichten?

Heitmann: Es ist nicht immer leicht, aber der Gruppenzusammenhalt, der hält uns alle zusammen hoch. Und wenn Menschen kommen und uns danken für unser Wasser, dann hilft uns das schon sehr viel.