Der liebenswürdige Außerirdische Alf feiert dieses Jahr seinen 265. Geburtstag. In den Achtzigern und Neunzigern sorgten Fans des beliebten Serien-Charakters dafür, dass in dem Ort "Alf an der Mosel" einige Ortsnamenschilder abhandengekommen sind.

Verirren sich noch heute Alf-Fans in die Stadt? Und klauen sie weiterhin die Ortsschilder? Wir haben bei Christian Bömer, dem ersten Abgeordneten von Alf an der Mosel, nachgefragt.