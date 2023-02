Schon länger gibt es Diskussionen über alternative Arbeitsmodelle. Dabei wirkt die Vier-Tage-Woche auf viele besonders attraktiv. Wie das Modell bei uns gelingen kann und welche Möglichkeiten für Eltern und Auszubildende interessant sein könnten, erzählt Volkswirt Alexander Spermann im SWR1 Interview.

Prof. Dr. Alexander Spermann ist Volkswirt und lehrt an der FOM Hochschule für Erwerbstätige in Köln sowie an der Universität Freiburg. Für ihn haben noch ganz andere Arbeitsmodelle Potenzial.

SWR1: Ist die Vier Tage-Woche ein Modell für Rheinland-Pfalz und für Deutschland?

Alexander Spermann: Mittelfristig kann es durchaus ein Modell für Deutschland und Rheinland-Pfalz sein. Allerdings kann man das nicht von oben verordnen, sondern das müssen sich die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber selbst erarbeiten. Die Arbeitnehmer müssen bereit sein, intensiv zu arbeiten und hochproduktiv zu arbeiten, weil sie ja das gleiche Gehalt wollen, obwohl sie nur 32 Stunden statt 40 Stunden plus unbezahlte Überstunden arbeiten. Und das erfordert eben eine größere Anstrengung, mehr Produktivität

SWR1: Also es wird das gleiche gearbeitet, das gleiche gezahlt, nur eben in vier Tagen. Für Eltern mit Kindern ist das eher schwierig. Die brauchen nicht einen freien Tag, sondern die brauchen jeden Tag ein bisschen Zeit für die Kinder.

Spermann: Für Eltern mit Kindern kann es dann interessant sein, wenn die Betreuung der Kinder so organisiert ist, dass dann beispielsweise acht Stunden am Tag inklusive Anfahrt und Rückfahrt gearbeitet werden kann. Am fünften Tag ist dann frei und dann hat man eben Zeit für anderes, zum Beispiel Arztbesuche. Aber es muss nicht interessant sein für Eltern mit Kindern. Da kann auch Teilzeit noch interessanter sein.

SWR1: Sind denn die Arbeitnehmer hier in Deutschland so weit, dass die das hinkriegen, schneller und produktiver zu arbeiten in kürzerer Zeit, um dann frei zu kriegen?

Spermann: Das gilt sich zu erarbeiten. Und zwar müssen da Arbeitnehmer und die Unternehmen auch zusammenarbeiten. Es geht nur gemeinsam. Die Unternehmen müssen entsprechende Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, flexibel sein in der Arbeitsorganisation, damit man hochproduktiv arbeiten kann. Es sind ganz neue Herausforderungen, da kann man nicht auf den Knopf drücken und dann funktioniert es plötzlich, dass alle in vier Tagen hochproduktiv arbeiten, sondern es ist ein längerer Prozess der Anpassung. Aber das Potenzial ist da.

SWR1: Das heißt, in Deutschland muss definitiv in der kurzen Zeit mehr geleistet werden, sonst klappt es nicht.

Spermann: Sonst klappt es eben nicht. Aber die Vier-Tage-Woche kann eine attraktive Option sein, um Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt zurückzuholen, die im Moment wegen der gegebenen Rahmenbedingungen – Arbeitszeiten, Schichtpläne und so weiter – nicht oder nur in Teilzeit arbeiten. Das kann eine attraktive Option sein, um sie in den Arbeitsmarkt zurückzuholen. Denken Sie an Erzieher, die die Ausbildung haben, aber wegen der Rahmenbedingungen sagen, nein, fünf Tage schaffe ich nicht, aber vier Tage wären für mich attraktiv. Vor allen Dingen dann, wenn ich das gleiche Gehalt bekomme wie bei fünf Tagen. Darin liegt eigentlich das Potenzial der Vier-Tage-Woche in einer Welt, in der wir über 2 Millionen offene Stellen haben.

SWR1: Gibt es aus Ihrer Sicht noch andere Modelle außer der Vier-Tage-Woche, um mehr Freizeit zu haben?

Spermann: Die Vier-Tage-Woche ist jetzt ein Schlagwort für eine verkürzte Arbeitszeit bei gleichem Gehalt. Man kann sich noch ganz andere Modelle vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass man in einer bestimmten Zeit im Jahr gar nicht arbeitet, dass man die Jahresarbeitszeit festlegt und dann in Abstimmung mit Arbeitgebern sagt, ich möchte vor allen Dingen im Winter mehr arbeiten oder im Sommer mehr arbeiten. Dafür in anderen Zeiten eben weniger. Also der nächste Schritt ist eigentlich, über Jahresarbeitszeiten nachzudenken, die man gemeinsam vereinbart und natürlich Flexibilität, was den Arbeitsort angeht. Dann wachsen wir in die Zukunft hinein. Flexibilität der Arbeitszeiten, Flexibilität des Arbeitsortes und das Ganze allerdings hochproduktiv und serviceorientiert. Dann können wir auch in Deutschland mehr offene Stellen besetzen als es im Moment der Fall ist.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.