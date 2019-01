Alarmierende Stichproben Armlehnen und Klapptische sind Keimschleudern im Flieger

Kritik an den fehlenden gesetzlichen Regelungen zur Reinigung und Desinfektion von Flugzeugen kommt von führenden Wissenschaftlern aus Jena. Dort hatte man sich bereits in mehreren Studien mit dem Thema Keime in Flugzeugen befasst. Der Kostendruck im Flugverkehr führe dazu, dass man am Boden die Standzeiten möglichst gering halten wolle, das reduziere auch die verfügbare Zeit für die Reinigung, so Prof. Dr. Klaus D. Jandt, Materialwissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Der Experte fordert daher die Entwicklung und Verwendung von neuen antibakteriellen Materialien in den Innenräumen von Flugzeugen.