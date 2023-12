Kleine Wünsche, große Freude

Auch wenn wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, gibt es Kinder deren kleine Geschenkewünsche an Weihnachten nicht in Erfüllung gehen. Damit diesen Kindern geholfen wird, hat sich Sandra Dezius vom Fahrradladen in Ramstein-Miesenbach die Aktion "Wunschbaum" ausgedacht.

Unterstützt wird sie dabei vom Jugendbüro und der Kita- und Schulsozialarbeit der Stadt. Im Laden ist ein Weihnachtsbaum aufgestellt, daran konnten die Kinder ihre Wünsche hängen. Wie es dann weitergeht, hat sie uns im Interview erzählt. SWR1: Was wünschen sich die Kinder denn so? Deziuis: Die Kinder haben ganz unterschiedliche Wünsche. Es geht über Fußbälle, Puppen, Kuscheltiere – aber auch Hausschuhe. Also ganz vielfältig. SWR1: Berührt Sie das, wenn sich ein Kind Hausschuhe wünscht? Dezius: Ja, natürlich. Das war so ein Wunsch, der uns im Laden alle berührt hat. Man denkt, Hausschuhe kann man sich irgendwie leisten, und dann schreibt so ein kleines Mädchen – sie war acht oder neun Jahre alt – Hausschuhe auf den Wunschzettel. Das geht einem dann doch schon ans Herz. SWR1: Lernen Sie die Kinder auch ein bisschen kennen? Dezius: Eine der Organisationen hat Familien, mit denen sie zusammenarbeitet bzw. die die Geschenke dann verteilen. Die andere Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, macht eine kleine Weihnachtsfeier mit geladenen Kindern, die diese Wünsche hatten. Und da werden wir zumindest für eine Stunde dabei sein und das ein oder andere Kind auch kennenlernen. SWR1: Wenn jemand das Ganze unterstützen möchte, wie macht man das am besten? Dezius: Der kommt am besten in unseren Fahrradladen in Ramstein-Miesenbach, pflückt sich einen Wunsch von unserem Wunschbaum, besorgt dann ein Geschenk im Rahmen von 20 Euro. Dann darf er das gerne eingepackt an uns wieder zurückgeben und damit einen kleinen Wunsch erfüllen. SWR1: Was gibt Ihnen diese Aktion? Dezius: Das macht sehr viel mit uns. Das Leid, das zur Zeit auf der ganzen Welt herrscht, können wir in dem kleinen Rahmen ein bisschen besser machen. Es ist einfach schön zu sehen, wenn solche Wünsche wie Hausschuhe heutzutage doch noch Wünsche sind, dass wir die erfüllen können. Das macht uns ein Stück weit zufrieden und selbst glücklich. Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.