Tage im Dunkeln mit kreischendem Lärm

Ein kleiner Fehler heißt: das Leben verlier'n.

Die Luft riecht nach Öl, die Arme sind schwer

Doch ihm reicht schon ein Lächeln, er kommt wieder hierher.

160 km fährt er jedes Mal

Kämpft in feuchten Kellern für die Menschen im Tal.

Im Sommer die Hitze, im Winter so kalt.

Auf ihn ist Verlass, der Ölmann kommt bald.



Was er nicht wusste, hat er schnell gelernt

Und wo man ihn brauchte, Probleme entfernt

Aus eigener Tasche den Aufwand bezahlt

Auf eins ist Verlass: Der Ölmann kommt bald.



Was uns der Ölmann weitergibt, ist,

Dass die Hilfe nie versiegt.

Weil das Leben weitergeht,

Ist es für Hilfe nie zu spät.



Dann kam der Tag an dem gar nichts mehr ging.

Ein Held ohne Geld kann nicht mehr weiterzieh'n

Doch so viele halfen mit aller Gewalt.

Auf eins ist Verlass: Der Ölmann kommt bald.



Was uns der Ölmann weitergibt, ist,

Dass die Hilfe nie versiegt.

Weil das Leben weitergeht,

Ist es für Hilfe nie zu spät.



Funken sprühen durch den Raum

immer wieder

Und er gibt, was er kann

so vielen wie möglich,

egal wem und wann



Was uns der Ölmann weitergibt, ist,

Dass die Hilfe nie versiegt.

Weil das Leben weitergeht,

Ist es für Hilfe nie zu spät.



Vielen Dank, Ölmann!