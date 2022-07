Ein Seniorenheim, das von der Flut überrascht wird. Davon gab es mehrere in der Flutnacht, u.a. das Maternus-Stift in Altenahr-Altenburg. Als das Wasser kam, brachten Michaela Sebastian und ihre 10 Mitarbeiter insgesamt 87 Bewohner in den 1. Stock – teilweise mussten sie getragen werden. Das reichte aber nicht – nachdem das Wasser weiter stieg, mussten alle bis unters Dach gebracht werden und dort noch fast 2 Tage ausharren, bis sie gerettet werden mussten.

Und auch wenn der Tod in einem Seniorenzentrum ein ständiger Begleiter ist – in der Flutnacht starb hier niemand. Wir danken dem Team mit „Keiner fehlt“. mehr...