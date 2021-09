Eigentlich sollte es in der Sondersitzung des Bundestags "nur" um die Fluthilfe für Rheinland-Pfalz und NRW gehen – Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird auch zu diesem Thema sprechen. Doch dann kam das Chaos in Afghanistan. Und nun sollen die Abgeordneten auch die Rettungsmission der Bundeswehr in Kabul nachträglich absegnen.

Die Bundesregierung steht von vielen Seiten unter Druck. Wir berichten über die Sitzung, beleuchten das Schicksal afghanischer Flüchtlinge und sprechen mit Clark Price, dem geschäftsführenden US-Botschafter in Deutschland.