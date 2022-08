Affenpocken – Zwei Jugendliche in Deutschland infiziert

In den vergangenen Tagen sind in Europa 3 Menschen an den Affenpocken gestorben – weltweit sind es damit 4. Allerdings steigen die Infektionszahlen und inzwischen haben sich weltweit in mehr als 60 Ländern rund 18.000 Menschen angesteckt. Die WHO spricht von einer „Notlage internationaler Tragweite“. Obwohl der Großteil der Infizierten homosexuell aktive Männer sind, ist das Risiko nicht auf diese beschränkt. Jeder, der engen körperlichen Kontakt hat, kann sich anstecken. Erstmals haben sich in Deutschland auch zwei Jugendliche infiziert. Weltärztepräsident Montgomery gibt aber Entwarnung für Deutschland: „Affenpocken sind nicht mit Corona zu vergleichen“.