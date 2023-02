Dr. Michael Gebhardt ist Landarzt in Queidersbach und möchte bald in den Ruhestand gehen. Doch seine Nachfolge ist noch nicht geklärt - und damit ist er nicht allein. Im SWR1 Interview räumt er mit den Vorurteilen rund um seinen Beruf auf.

Die Gemeinde Queidersbach liegt im Pfälzer Wald und hatte bisher einen Arzt im Ort. Wenn Dr. Gebhardt wegfällt, müssen die Queidersbacher allerdings bis nach Kaiserslautern oder Landstuhl fahren. Das würde der Landarzt gerne verhindern.

SWR1: Um die ärztliche Versorgung zu sichern braucht man Menschen - wo kommen die her?

Dr. Michael Gebhardt: Das ist die große Frage. Die jungen Ärzte und Ärztinnen bewegen sich momentan in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und Krankenhäusern. Aber eben nicht in einer eigenständigen Praxis, zumindest nicht in unserer Region.

SWR1: Landarzt zu sein ist unattraktiv. Ist das ein Vorurteil?

Gebhardt: Ja, das ist es. Landarzt sein ist anstrengend, aber auch schön. Man ist sein eigener Herr und seine eigene Frau. Man kann Entscheidungen selbst treffen. Es ist nicht so, dass wir hier in der Diaspora wären, sondern es ist so, dass in der Umgebung genügend Fachärzte und Krankenhäuser sind.

SWR1: Die Fachärzte schleppen das große Geld mit nach Hause und Sie als Landarzt vergleichsweise wenig...

Gebhardt: Das ist auch ein Vorurteil. Eine gut laufende Landarztpraxis mit ausreichend Patienten generiert auch anständig Geld.

SWR1: Was würden Sie als Politiker in die Wege leiten, um die Situation der Landärzte zu entschärfen?

Gebhardt: Man muss mehr Geld umverteilen und in die Bereiche, die brach liegen, reinbringen. Das ist der entscheidende Punkt. Dem Geld folgt dann schon das Personal.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.