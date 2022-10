Advent, Advent, (k)ein Lichtlein brennt

Die deutsche Umwelthilfe möchte die Weihnachtsbeleuchtung auf ein Minimum begrenzen um Strom zu sparen. Ein Weihnachtsbaum pro Stadt könnte reichen. Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz sagt: „Ein Abschalten der Weihnachtsbeleuchtung ist so ziemlich das Letzte, was wir tun sollten.“ Der Psychologe Manfred Lütz dagegen meint: „Das Licht kam erst mit Jesu Geburt in die Welt, davor war es dunkel.“ Eine dunklere Vorweihnachtszeit wäre also authentischer und besinnlicher. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz gehen zwar unterschiedlich damit um, aber die anhaltende Energiekrise zwingt alle zum Sparen und Umdenken.