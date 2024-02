Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für Adele-Fans. Die Sängerin kommt nach acht Jahren Pause endlich wieder nach Deutschland. Beim Ticketkauf müssen sie aber einiges beachten.

Zunächst wollte die britische Sängerin Adele in diesem Jahr vier Mal in München auftreten. Inzwischen hat der Veranstalter ganze zehn Konzerte angekündigt. Jochen Stöckle aus der SWR1 Musikredaktion hat ein wenig recherchiert und weiß nun, es ist nicht so einfach an die Tickets zu kommen.

Das müssen Sie tun, um an Konzertkarten zu kommen

Wenn sie gerne bei einem der zehn Konzerte am im August 2024 auf dem Gelände der Messe München dabei sein wollen, müssen sie zunächst auf die Webseite von Adele (Adele.com) gehen und ein paar persönliche Daten, wie Name, E-Mail Adresse und Alter, angeben. Jochen Stöckel meint, dass sich daraus ein klassischer Datensatz für gezielte Werbung ergeben könnte:

Keine Ahnung, was die Frage nach dem Alter soll und es klingt für mich unseriös: Mann, zwischen 52 und 60 Jahre alt, hört gerne Adele und hier ist auch seine E-Mail Adresse...

Adele: Tour-Termine in München 2024 Zunächst wollte Adele vier Konzerte in München auf dem Messegelände spielen. Wegen der großen Nachfrage wurden ein paar Tage später vier weitere Konzerte in München angekündigt. Damit nicht genug, wegen der laut Veranstalter "einzigartigen Nachfrage" kommen nun zwei weitere Termine hinzu. Adele in München Auf dem Messegelände am 2., 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August 2024

Am 6. Februar bekommen sie einen Link per Mail, mit dem sie dann ab dem 7. Februar um 10:00 Uhr Karten kaufen können. Ganz geschafft es ist damit allerdings noch nicht.

Nächster Schritt: Ticketmaster

Als nächstes müssten sie sich dann bei der Plattform Ticketmaster anmelden oder dort einen Account erstellen, wenn dieser noch nicht vorhanden ist. Ticketmaster fragt sie dabei auch nach persönlichen Daten, unter anderem nach Ihrer Telefonnummer.

Ein analoges Ticket auf Papier wird es für dieses Konzert nicht geben. Die Adele-Tickets gibt es nur in der Ticketmaster-App auf dem Smartphone. Laut Jochen Stöckle erscheinen die Tickets tatsächlich erst drei Tage vor dem Konzerttermin in der App.

Was kosten die Konzertkarten?

Die Preise werden erst am Vorverkaufstag bekannt gegeben. Dadurch, dass solche Konzerte auch schnell ausverkauft sind, wird ein ziemlich hoher Druck auf die Käufer aufgebaut:

Ich habe praktisch keinerlei Zeit, mir Gedanken zu machen, ob mir das Konzert den Preis wert ist. Das Hirn schaltet aus und dann stehst du da mit VIP-Super Paket für 600 Euro pro Karte.

Noch ein Grund für die Geheimniskrämerei im Vorfeld könnte auch das sogenannte Dynamic Pricing sein: Bei manchen Konzerten gibt es keine Festpreise mehr und Karten werden im Lauf der Vorverkaufszeit teurer, je weniger es davon gibt. Ergebnis: Vergangenes Jahr in den USA haben reguläre Tickets für Bruce Springsteen irgendwann mal 5.000 Dollar gekostet. Es ist noch nicht klar, ob das bei Adele auch so sein wird. Die Anfrage unseres Musikredakteurs diesbezüglich an Ticketmaster wurde bisher nicht beantwortet.

Jochen Stöckle hat recherchiert und ein vergleichbares Konzert vom selben Veranstalter vor zwei Jahren in München mit Helene Fischer gefunden: Stehplätze kosteten zwischen 70 Euro und 200 Euro, Sitzplätze gab es ab 170 Euro. Das VIP-Paket mit Essen, Park- und Sitzplatz kostete schon 650 Euro.

Ich vermute, dass Adele als internationaler Superstar einiges mehr kosten wird. Aber wie gesagt: Alles nur eine Vermutung.

Mehr Informationen über die Adele-Konzerte in München

