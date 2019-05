Achtung, Online-Abzocke Die Betrugsmaschen im Internet

Denn als es um die Abholung geht, wird Karch skeptisch: Der Kinderwagen soll nach Mailand geschickt werden, dafür würde Cristiano eine Spedition anfragen. Doch jetzt stellt sich angeblich die Spedition quer, habe keinen Termin frei und würde nur einen Abholtermin vereinbaren, wenn vorab eine Provision bezahlt werde. Christiano bittet Karch, diese Summe - 400 Euro - zu übernehmen. Das Geld - die 400 Euro plus 200 Euro für den Kinderwagen - wolle er auf ein Konto der Western Union Bank überweisen, schreibt Cristiano an Karch. Den Nachweis in Form einer Überweisungskopie schicke er per Mail.