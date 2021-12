Achim Reichel: "Ich dachte, die wollen mich veräppeln!"

"Aloha Heja He" Shazam-Charts Platz 1 in China

Fast genau 30 Jahre nachdem der Song bei uns zum Gassenhauer wurde, ist "Aloha Heja He" nun in China angekommen. Warum und wie man sich mit so einem Nummer-eins-Hit fühlt, hat SWR1 Moderator Veit Berthold mit Achim Reichel geklärt.

Davon, dass vor allem junge Chinesen auf seinen Song stehen, hatte der Musiker schon vor über einem Jahr mitbekommen. Damals schickte ihm ein Bekannter aus Flensburg ein Handyvideo, auf dem zu hören war, dass "Aloha Heja He" von einer chinesischen Radiostation gespielt wurde. Damals reagiert Reichel gelassen: "Ich dachte mir, da ist wohl einer beim Radio in China, weiß der Geier, wo der den Song her hat. Und der spielt den eben." Ich dachte, die wollen mich veräppeln! Doch der Song geht in der Volksrepublik China durch die Decke. Zu verdanken hat er diesen Erfolg dem chinesischen Pendant zu TikTok - "DouYin". Das ist eine viel genutzte Videoplattform, auf der kurze Clips mit musikalischer Untermalung hochgeladen werden. Als eines Tages ein reichweitenstarker Nutzer der Plattform das Lied in seinem Video verwendete, haben sich offenbar viele seiner Fans gefragt, was sie da im Hintergrund hören. Da kam die Musikerkennungs-App Shazam ins Spiel. Dadurch, dass so viele Menschen sein Lied mit der App gesucht haben, schafft er es bis auf Platz eins der chinesischen Shazam-Charts. Auch in den DouYin-Charts hält er ganz vorne mit. Reichel kann es nicht glauben, als ihm seine Plattenfirma gratuliert: "Ich dachte, die wollen mich veräppeln!" Über elf Millionen Aufrufe hat der Song mittlerweile in den chinesischen Social Networks, erklärt Reichel stolz. Es soll, so der Musiker weiter, sogar schon Mutmaßungen gegeben haben, dass er zur Olympiade im kommenden Jahr den Song in China performen soll. Reichel selbst gibt sich da eher zurückhaltend: "Bisher ist noch nichts dergleichen gekommen. Es ist aber einfach irre spannend. [...] Warten wir es ab!" Das Gespräch führte SWR1 Moderator Veit Berthold.