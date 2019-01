AC/DC, Queen und ein bisschen Schlager Das hören unsere Handball-Jungs vor dem Spiel

Vor dem Duell unserer Handball-Jungs gegen die Kroaten wird es sich wieder verdammt laut in der deutschen Kabine. Dafür zuständig sind DJ Groetzki und die persönlichen Motivationssongs der Mannschaft.

AC/DC, Shakira oder Roland Kaiser - Rechtsaußen und Mannschafts-DJ Patrick Groetzki bringt die Handballer vor dem Spiel so richtig in Fahrt.

"Wenn Shakira läuft, dann bin ich immer dabei", sagt der Längste im Team, Abwehrspieler Finn Lemke. Dafür zuständig ist DJ Groetzki, der Rechtsaußen Patrick Groetzki. Er kümmert sich um den richtigen Kabinenbeat und stellt die Playlist der deutschen Handballer zusammen. "Es ist ehrlich gesagt eine demokratische Abstimmung. Ich frage in unserer Whatsapp-Gruppe, was die Leute hören wollen und dann versuche ich das meiste miteinzubringen", so Groetzki.