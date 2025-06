Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen

per Mail teilen

Wir haben mit Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer Handelsverband Süd-West über Schwellenpreise, Kleingeld und eine mögliche Abschaffung gesprochen.

Eine Metzgerin aus Stadecken-Elsheim geht in Sachen Kleingeld ihren eigenen Weg. Sie wechselt die Ein- und Zwei-Cent-Münzen in Scheine, spart sich den Weg zu Bank und ihren Kunden die Wechselgebühr am Automaten.

Wir haben mit dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Süd-West Thomas Scherer über das Vorgehen, über Kleingeld und eine mögliche Abschaffung und über Schwellenpreise gesprochen.

SWR1: Die Aktion lief gut. Ist das auch für andere Händler eine Idee?

Thomas Scherer: Sowas wird ja schon immer gemacht. Es wird verstärkt gemacht, seitdem die Gebühren für Geld gestiegen sind. Denn es ist ja nicht so, dass der Handel sein Münzgeld umsonst bekäme.

Er muss natürlich für das Münzgeld, wenn er sich Geld wechseln lässt, zusätzliche Gebühren zahlen. Da hat man schon immer versucht sparsam damit zu haushalten, hat also dann, wenn die Kunden die Möglichkeit hatten ihr Kleingeld loszuwerden, das dann auch im Handel angenommen.

Handeslverband: Schwellenpreise sprechen gegen eine Abschaffung

SWR1: Aber das einfachste wäre doch, wir schaffen die ein und zwei Cent-Münzen ab. Dann sind wir das problemlos, oder?

Scherer: Dann haben wir das Problem mit den Schwellenwerten. Der Kunde schaut ja drauf. Zwei Euro hören sich viel teurer an als 1,99€, weil die eins noch vorne steht. Dann haben sie natürlich diesen psychologischen Effekt nicht mehr, wenn Sie die ein und die zwei Cent-Münzen abschaffen.

SWR1: Sie setzen sich also nicht dafür ein, dass diese Münzen abgeschafft werden, obwohl es doch eigentlich für alle praktischer wäre?

Scherer: Sie haben diesen großen Anteil an kleinen Münzen gar nicht mehr, wie es noch vor fünf oder zehn Jahren gewesen ist. Viele Leute zahlen digital. Da fällt kein Kleingeld mehr an.

SWR1: Digital wäre also die Zukunft. Dann brauchen wir eigentlich überhaupt kein Bargeld mehr und sind die Diskussion um die kleinen Cent Beträge los?

Scherer: Die Digitalisierung wird voranschreiten und wir werden immer weniger Kleingeld haben. Letzten Endes wird es eine Diskussion geben, so wie sie um die Ein-Cent-Münzen in den Vereinigten Staaten.

Wenn die Produktion des Kleingeldes teurer ist als die Münze selbst wert ist, dann muss man sich fragen, für was macht man sie dann noch?

Handelsverband: Der Kunde liebt Schwellenpreise, der Handel stellt sich darauf ein

SWR1: Dann kommt dazu, dass Menschen die Ein- und Zwei-Cent-Münzen horten. Dadurch sind sie nicht im Umlauf und es muss nachproduziert werden. Das ist ja dann schon absurd.

Scherer: Es hortet ja nicht jeder, die Münzen sind ja im Umlauf. Theoretisch gesehen wäre es sinnvoll, diesen Schritt zu gehen zu sagen, man nimmt die ein und zwei Cent-Münzen aus dem Verkehr.

Aber wir kennen unsere Kunden. Der Kunde liebt Schwellenpreise und der Handel hat sich schon immer versucht, darauf einzustellen, was der Kunde möchte.