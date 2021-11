Die Songs des neuen ABBA-Albums

Jahrzehntelang haben Benny, Björn, Agnetha und Frida abgewunken, wenn sie auf ein Comeback angesprochen wurden. Eine ABBA-Reunion war ungefähr so wahrscheinlich wie der Weltfrieden. Doch zumindest in der Musikwelt gibt’s noch Wunder: Eins davon ist die ABBA-Reunion.

Fast 40 Jahre nach ihrer letzten Platte "The Visitors" (1981), ist das neunte Studioalbum "Voyage" endlich da. Die Musik klingt vertraut, die ABBA-Formel ist nach all den Jahren immer noch die gleiche. Konsequent ignorieren die Songschreiber Björn Ulvaeus und Benny Andersson jegliche musikalischen Trends - Gott sei Dank!

Vertraute Klänge

Stattdessen spielen ABBA auf dem neuen Album die komplette Klaviatur der Stile und Emotionen rauf und runter, die man von ihnen kennt. Da gibt es die fröhlichen Songs wie "When you danced with me" oder "No doubt about", die mal folkig oder mal rockig nach vorne gehen. Die dritte Vorabsingle "Just a notion" hätte genauso 1974 zur gut gelaunten "Waterloo"-Zeit herauskommen können.

Schon seit September läuft "Don’t shut me down" im Radio und klingt nach zweimal hören so schön vertraut nach ABBA, als hätte es das Lied schon seit Anfang der 80er gegeben.

picture-alliance / Reportdienste ASSOCIATED PRESS Voyage Label: Universal (Universal Music) Titelliste: I still have faith in you When you danced with me Little things Don't shut me down Just a notion I can be that woman Keep an Eye on Dan Bumblebee No doubt about it Ode to Freedom

Traurig können die Schweden

Großartig sind die vier Schweden auf dem neuen Album, wenn sie Pathos oder Melancholie herausholen. Die Frida-Hymne "I still have faith in you", die von der Freundschaft der ABBA-Mitglieder handelt, macht Gänsehaut.

Agnetha singt über Scheidungskinder ("Keep an eye on Dan"), darunter wummert ein 70er-Dance-Beat. Sie rührt in "I can be that woman" mit der Geschichte über ein reifes Ehepaar, das kurz vor der Trennung steht. Besonders in den melancholischen Agnetha-Momenten kriegt das neue ABBA-Album seinen besonderen Glanz. "Wir Schweden können wahnsinnig gut traurig sein", hat Björn mal gesagt. Ja, stimmt!

dpa Bildfunk Picture Alliance

Der Anfang vom Ende

"Voyage" ist der Anfang des ABBA-Comebacks und gleichzeitig das Ende. Benny und Björn haben ausgeschlossen, dass es danach nochmal neue Musik der Gruppe geben wird. ABBA-Fans können natürlich wieder auf ein Wunder hoffen - aber das hat keine 39 Jahre Zeit.

Die 10 Songs auf dem neuen ABBA-Album: