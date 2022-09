Ab in den Süden! Teil 3 - Spanien

"Ab in den Süden!" - so lautet in diesem Jahr das Motto der Trocken-bis-lieblich-Sommerserie. In drei Episoden geht es ausschließlich um Weine aus den großen Anbau-Nationen im Süden Europas: Italien, Frankreich und Spanien.

In dieser Episode sprechen Dominik Bartoschek und der SWR1 Weinmann Werner Eckert über Spanien, die - was die Rebfläche betrifft - größte Weinbaunation der Welt. Welche fünf Weine von dort sollten Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber einmal im Leben unbedingt probiert haben?