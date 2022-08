Ab in den Süden! Teil 2 - Frankreich

"Ab in den Süden!" - so lautet in diesem Jahr das Motto der Trocken-bis-lieblich-Sommerserie! In drei Episoden geht es ausschließlich um Weine aus den großen Anbau-Nationen im Süden Europas: Italien, Frankreich und Spanien. In dieser Episode sprechen Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann Werner Eckert über Frankreich. Warum gelten die dortigen Weine noch immer als weltweiter Standard? Warum steht bei französischen Weinen stärker die Herkunftsregion im Mittelpunkt, statt der Rebsorte? Und ganz wichtig: Welche fünf französischen Weine sollten Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber einmal im Leben unbedingt probiert haben?