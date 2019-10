Von Rekord-Preisen und Chianti-Weinen

In der heutigen Episode des SWR1-Wein-Podcasts reden Werner Eckert und Dominik Bartoschek über das Thema Geld: Ist ein 18.000 Euro-Wein sein Geld wirklich wert? Was darf ein guter Wein kosten? Und ist es wirklich am Geschmack erkennbar, ob ein Wein zwei Euro oder 20 Euro gekostet hat?

Außerdem geht's um Chianti-Weine. Die dürfen nämlich jetzt süßer sein, selbst wenn "trocken" auf dem Etikett steht. Geht der Trend also weg von trockenen, hin zu süßeren Weinen?