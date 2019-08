per Mail teilen

Mittagessen kochen, das Kind im Blick haben und telefonieren. Frauen kommen mit dem Multitasking angeblich besser zurecht als Männer. Wissenschaftler der RWTH Aachen räumen mit diesem Klischee jetzt auf.

Fundiertes Ergebnis

Um die Tatsache, dass Frauen multitasking-fähiger sind als Männer zu untersuchen, mussten die knapp fünfzig Testpersonen am Computer Buchstaben und Zahlen bestimmen. Dabei ging es darum, gerade und ungerade Zahlen zu unterscheiden und Buchstaben nach Vokalen und Konsonanten zu trennen. Beide Tests wurden von den Probanden an der Rheinisch-Westfälischen-Technischen Hochschule Aachen sowohl getrennt voneinander als auch gleichzeitig absolviert. Das Ergebnis: Frauen schneiden bei diesen Tests nicht besser ab als Männer.

Ergebnis ist keine Überraschung

Unsere Ergebnisse bestätigen nicht das weit verbreitete Vorurteil, dass Frauen im Multitasking besser seien als Männer. Dr. Patricia Hirsch, Hauptautorin

Dabei deckt sich das Ergebnis der Studie mit den Ergebnissen früherer Studien. So kamen Forscher aus Norwegen in einer Studie mit 150 Versuchspersonen zu einem ähnlichen Ergebnis: Beim Multitasking gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau.

Art der Aufgabe entscheidend

Dabei, so die Forscher aus Aachen, gibt es trotzdem unterschiedliche Ergebnisse. So schneiden Männer bei Multitasking-Tests mit mathematischem Hintergrund oder wenn es um das räumliche Vorstellungsvermögen geht, besser ab. Die Forscher erklären dieses Phänomen mit der Tatsache, dass sich Männer in der Regel mehr mit Computern befassen als Frauen. Die Forscher betonen aber, dass dieser Vorteil nicht genetisch bedingt ist und die entsprechenden Fähigkeiten somit trainierbar sind.

Frauen schalten schneller um

Frühere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Frauen beim Umschalten zwischen zwei verschiedenen Aufgabentypen schneller agieren, als Männer. Allerdings sind die Unterschiede, ja nach Studie und Methodik oft nur gering. Der an der Studie nicht beteiligte Neuropsychologe Lutz Jäncke von der Universität Zürich geht davon aus, dass Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim Multitasking gering beziehungsweise gar nicht vorhanden sind: "Es gibt keinen genetischen, ultimativen Sinn dahinter, zu vermuten, dass die Homo-Sapiens-Frau vor 150 000 Jahren grundsätzlich besser für Multitasking vorprogrammiert worden sein soll als ein Mann. Das ist völlig unsinnig!"

Homo Sapiens kein Multitasker

Jänke weist weiter weiter darauf hin, dass unser Gehirn einfach nicht für die gleichzeitige Verarbeitung von Informationen gemacht sei: "Multitasking ist etwas, das wir Menschen ausgesprochen schlecht können“, so Lutz Jäncke. Unser Gehirn ist eher dafür konzipiert, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und irrelevante Informationen auszublenden.

Klischee hat ausgedient

Auch wenn Männer das Klischee als Entschuldigung bestimmt gerne weiter bemühen, für die Forscher aus Aachen steht fest: "Unsere Ergebnisse bestätigen nicht das weit verbreitete Vorurteil, dass Frauen im Multitasking besser seien als Männer," so Patricia Hirsch.