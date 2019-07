Bis zu 800 englische Teenager bewerben sich Jahr um Jahr, um als BBG (Ballboy or Ballgirl) beim weltberühmten Tennisturnier von Wimbledon dabei zu sein. Das Auswahlverfahren ist hart.

"Die Regeln sind streng", macht Sportlehrerin Laura Westcott gleich zu Anfang klar. Wer Balljunge oder -mädchen beim einzigen Grand-Slam-Turnier der Welt werden will, das auf Rasen gespielt wird, muss trainieren, trainieren, trainieren.

Etwa ein halbes Jahr vor dem ersten Aufschlag in Wimbledon steht fest, welche 250 Mädchen und Jungen das Auswahlverfahren bestanden haben. Sie werden dann jede Woche zwei Stunden lang trainiert. Die BBGs werden in Sechser-Teams eingeteilt und das beste Team darf dann auf den Center Court – da wo die wichtigsten Spiele und die großen Tennisstars sind.

"Sie müssen an jedem Training teilnehmen, wenn sie eins verpassen, fliegen sie raus. Die Bälle müssen sehr schnell gerollt werden, dürfen aber auf gar keinen Fall hüpfen, sonst fliegt man auch raus." Sportlehrerin Laura Westcott

Nadal steht ganz oben auf der "Diva-Liste"

Ein Tennisnetz spannen, Bälle rollen, den Sonnen- oder Regenschirm für die Spielerinnen und Spieler halten oder im richtigen Moment das Handtuch bringen: Die Balljungen und -mädchen müssen viele Aufgaben erledigen und genau die Wünsche und Vorlieben der Tennisstars kennen. Diese stehen auf sogenannten Diva-Listen, verrät die 18-jährige Martha Pople, die im vergangenen Jahr als Ballmädchen dabei war.

"Manche (Spieler) wollen zwei Handtücher, andere wollen, dass nur eine bestimmte Person ihnen das Handtuch reicht", erzählt Pople. Und sie plaudert aus, dass der Spanier Rafael Nadal die meisten Extrawünsche aller Topspieler hat.

Ein Ass an die Schulter

Und hart im Nehmen müssen die BBGs auch sein. Martha bekam am 2. Tag ein Ass des Australiers Nick Kyrgios - bekannt für seine harten Aufschläge - zu spüren. Der Ball traf sie nach eigener Aussage mit 190 km/h an der Schulter, Boulevardblätter schrieben gar von 217 km/h (hier können Sie die Szene sehen.) "Es tat so weh!", erinnert sich Martha. Kyrgios habe sie dann ganz freundlich in den Arm genommen und sich entschuldigt.

Nicht jede darf ihm das Handtuch bringen: Rafael Nadal hat viele Extrawünsche. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance/Actionplus

Ist es ein heißer Sommer, leiden in Wimbledon nicht nur die Tennisstars, sondern auch die Ballkinder. Manche werden nach stundenlangem Stehen in der prallen Sonne ohnmächtig und müssen behandelt werden. Trotz aller Strapazen: Die meisten BBGs sind Tennis-Fans und genießen es in vollen Zügen, in Wimbledon dabei zu sein.

