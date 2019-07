Bambusbecher gelten als umweltschonende Alternative zu Einwegvarianten aus Pappe. Doch Stiftung Warentest rät von den Trend-Coffee-to-go-Bechern ab. Die meisten enthalten krebserregende Schadstoffe und lassen sich nicht recyclen.

Immer wieder werden die Coffee-to-go-Einwegbecher verschrien. So steigt stetig die Nachfrage nach Mehrwegbecher. Und da ist Bambus voll im Trend. Mehrweg, biologisch abbaubar: So wird für den Trendbecher geworben. Aber der Bambusbehälter hat es in sich.

Denn Bambusbecher sollen meist Schadstoffe enthalten. Das hat die Stiftung Warentest in einer Untersuchung nun noch mal bestätigt. Getestet wurden zwölf verschiedene Bambusbecher. Im Labor wurden sie mit dreiprozentiger Essigsäure gefüllt, auf 70 Grad erwärmt, um das leicht saure Getränk Kaffee zu simulieren. Die Essigsäure blieb zwei Stunden drin, der Prozess wurde sieben mal pro Becher durchgeführt.

Frisch zubereiteter Kaffee ist oft heißer als 70 Grad. Dann lösen sich bedenkliche Stoffe. SWR

Achtung Giftstoffe: Hoher Gehalt an Melamin

In vier Bechern wurde schon nach der dritten Befüllung ein sehr hoher Gehalt von Melamin und teils auch von Formaldehyd gemessen. Denn auch wenn es "Bambusbecher" heißt, muss das Bambuspulver ja mit irgendetwas zusammengehalten werden - und das ist das synthetische Kunstharz Melamin. Das Chemische Veterinär- und Untersuchungsamt in Stuttgart soll schon vor Jahren darauf hingewiesen haben: Melamin und Formaldehyd sind krebserregende Stoffe. Die können sich aus dem Becher lösen und in das Getränk übergehen - vor allem bei Hitze. Ein Risiko, das auch für Bambusgeschirr wie Teller, Schüssel und Kochlöffel zutreffen soll.

Falsches Umweltversprechen

Was Stiftung Warentest und die Stuttgarter Lebensmittelkontrolleure außerdem monieren: der Verbraucher könne nicht erkennen, dass in den Bambusbechern Kunststoff drin stecke. Im Gegenteil: Es werde noch damit geworben, dass Bambus natürlich und biologisch abbaubar sei. Das ist laut Stiftung Warentest Irreführung. Denn am Ende seines to-go-Daseins lasse sich so ein mit Kunstharz zusammengeklebter Bambusbecher noch nicht mal recyceln, auf dem Kompost würde er ewig nicht verrotten. Also lande er über die Restmülltonne letztlich in der Müllverbrennungsanlage. Recyclingsymbole oder Begriffe wie Naturbecher stimmen laut Stiftung Warentest also nicht.