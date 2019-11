Zum zehnten Mal suchen wir die schönsten selbst-geschriebenen oder -gespielten Weihnachtssongs im Land. Dem Sieger winkt nicht nur die offizielle WSC-Trophäe, der "Nick", sondern auch ein unvergesslicher Abend im kulturWERK in Wissen an der Seite von Tony Hadley ex Spandau Ballet.

Jetzt bewerben Manche singen sie klassisch, andere interpretieren sie ganz neu und wieder andere komponieren lieber selber welche. Aber eines haben sie gemeinsam: Das Fest der Feste feiern sie nicht ohne Weihnachtslieder. Deshalb gilt es jetzt an den Mikrofonen, Gitarren, Klavieren, Trommeln oder gar Waschbrettern zu üben und ab sofort ihren Lieblingsweihnachtssong einzusenden! Gespannte Jury Bernd Rosinus, Musikchef von SWR1 Rheinland-Pfalz, und SWR1-Moderatorin Andrea Ballschuh und SWR1-Musikexperte Werner Köhler entscheiden als Juroren, welche Bewerber in die drei Vorrunden kommen. Ob akustisch oder elektrisch, analog oder digital – für die Jury ist wichtig, dass die Musizierenden ihr ganz persönliches Weihnachts-Feeling zum Ausdruck bringen. Drei Vorrunden auf dem Weg nach Wissen Danach entscheiden die Hörerinnen und Hörer, welche Kandidaten als Vorrunden-Sieger beim SWR1 Weihnachtskonzert am Donnerstag, 19. Dezember, im kulturWERK in Wissen im Westerwald dabei sind. Und sie entscheiden auch, wer den Weihnachtssong Contest 2019 gewinnt. Tony Hadley ex Spandau Ballet Tony Hadley Der Sieger hält am Ende nicht nur den "Nick", die WSC-Trophäe, in Händen, sondern freut sich über einen unvergesslichen Abend mit Tony Hadley ex Spandau Ballet, der als Hauptact das Weihnachtskonzert krönen wird. SWR1 Moderator Michael Lueg führt die Zuschauer und WSC-Finale-Teilnehmer charmant durch den Abend.