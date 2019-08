Ab heute gibt es in Mainz wieder Federweißer zu kaufen. Zu dem jungen Wein passt nichts besser als Zwiebelkuchen. Damit Sie für die Federweißer-Zeit gewappnet sind, haben wir hier ein paar Rezepte für Sie.

Die Weinlese ist diese Woche in Rheinhessen gestartet. In Lörzweiler wurden bereits am Dienstag die ersten Trauben in die Kelter gebracht. Das Ergebnis kann ab sofort bis zum 31. Oktober in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt getestet werden. Andere Weinregionen ziehen demnächst nach. Traditionell wird dazu Zwiebelkuchen gereicht. Die Variationen reichen von der klassisch elsässischen bis zur extravaganten mit Blauschimmelkäse.