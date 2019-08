per Mail teilen

Gegrillt wird bei uns meistens mit Holzkohle. Für leckere Grillwürstchen werden also jedes Jahr ganze Wälder abgeholzt. Wem sein Steak jetzt nicht mehr schmeckt, der sollte sich die Frage nach nachhaltigen Alternativen stellen.

Grillkohle-Fiasko

In seiner Publikation "Das schmutzige Geschäft mit der Grillkohle" deckt die Umweltorganisation WWF auf, dass über 70 Prozent unserer Grillkohle aus Polen, der Ukraine, Nigeria und Paraguay importiert werden. Damit nicht genug, handelt es sich bei der polnischen Kohle oft ebenfalls um Importware. Vor allem letztere wird oft illegal aus Afrika importiert, so der WWF. Fehlende Kontrollen und fehlende Zertifizierung, mangelnde Aufforstung in den Herkunftsländern und die Tatsache, dass nahezu alle deutschen Supermarktketten entsprechend ökologisch fragwürdige Produkte anbieten, machen den Grillspaß zu einem wahren "Öko-Gau". Und das, obwohl es genügend Alternativen zur herkömmlichen Grillkohle gibt.

Olivenkerne

Abfälle aus der Olivenproduktion liefern hochwertige Grillbriketts. Colourbox

Bei der Verarbeitung von Oliven und bei der Produktion von Olivenöl bleiben Kerne und Trester übrig. Aus diesem wertvollen Rohstoff werden vor allem in Griechenland, aber vermehrt auch in der Türkei oder in Spanien Grillbriketts hergestellt. Sie haben einen höheren Brennwert als herkömmliche Holzkohle und sind absolut geschmacksneutral.

Kokos-Briketts

Ebenfalls ein Abfallprodukt der Nahrungsmittelindustrie sind Grillbriketts aus den Schalen und der Stärke der Kokosnuss. Experten weisen darauf hin, dass Kokos-Briketts zwei weitere Vorteile gegenüber herkömmlicher Holzkohle haben. Es gibt so gut wie keinen Funkenflug und die Asche kann nach dem Grillen kompostiert werden. Ebenso wie bei den Oliven-Briketts brennen die Kokos-Briketts heißer und deutlich länger als Holz. Kritiker verweisen allerdings bei Kokos-Briketts auf eine zum Teil fragwürdige Nachhaltigkeit:

Holz

Grillen mit Holz kostet etwas mehr Zeit Colourbox

Ein klein wenig Mehraufwand bedeutet das Grillen mit Holz. Denn es kostet etwas mehr Zeit. Außerdem sollte ein passender Grill zum Einsatz kommen. Für Grillexperten sind trockenes Buchen-, Kirschen-, Eschen- oder Ahornholz ideal zum Grillen geeignet. Alle genannten Arten können übrigens auch aus heimischen Wäldern stammen und müssen nicht importiert werden.

Weinstöcke

Ebenfalls relativ problemlos eignen sich Weinstöcke zum Grillen. Damit landet der Rebschnitt nicht mehr nur auf dem Kompost, sondern sorgt für leckeres Grillgut. Die Asche ist kompostierbar. Ein weiterer Vorteil, Rebholz absorbiert vom Grillgut tropfendes Fett, das normalerweise verbrennt.

Maiskolben

Der neuste Öko-Grill-Trend sind Maiskolben. Dabei werden die abgepulten Kolben aus industrieller Produktion getrocknet und ergeben einen hochwertigen Brennstoff. Das Prinzip ist in Italien oder Teilen der USA lange bekannt und verbreitet. Maiskolben glühen im Vergleich zur Holzkohle zwar etwas kürzer, dafür aber mit runden 800 Grad deutlich heißer (Holzkohle max. 500 Grad). Das bedeutet kürzere Grillzeiten und saftigeres Fleisch. Außerdem entwickeln sie deutlich weniger Rauchgase und die Asche ist kompostierbar.

Kostenfrage

Alternative nachhaltige Brennstoffe kosten zum Teil deutlich mehr als herkömmliche Holzkohle aus fragwürdiger Produktion. Dafür brennen sie oft länger und heißer, schonen die Umwelt und sorgen für ein gutes Gewissen.

Kostenvergleich Brennstoff Kosten je Kilogramm Holzkohle (ohne Zertifikat) ab ca. 0,90 Euro Olivenkern-Briketts ab ca. 2 Euro Weinreben ab ca. 2 Euro Kokos-Brikets ab ca. 2 Euro Maiskolben ab ca. 1,60 Euro Holz (Buche) ab ca. 0,90 Euro

Alle genannten Alternativen sind fast ausschließlich über den Fachhandel oder online erhältlich.

Und sonst

Eine weitere Alternative zur Holzkohle kann der Elektrogrill sein. Colourbox

Eine ökologisch unbedenklichere Alternative zum Grillen auf Raubbaukohle ist das Grillen mit Elektro-Grill … oder Gas-Grill. WWF

Bleibt zu beachten, dass es sich dabei auch um Öko-Strom aus regenerativen Energien handeln sollte. Wer auf Gas grillt, der schont, zumindest nach heutiger Auffassung ebenfalls Ressourcen. Butan und Propan sind Flüssiggase, die bei der Produktion von Erdöl frei werden und bisher oft "abgefackelt" wurden. Da dies aber inzwischen fast überall verboten ist, bieten diese Begleitgase ebenfalls eine Alternative zur Kohle.