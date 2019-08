Die NutriCard App für iOS soll Verbrauchern helfen, ungesunde von gesunden Lebensmitteln zu unterscheiden. Sabine Schütze aus der SWR-Umweltredaktion hat die App für uns getestet.

Probleme mit Apple Aktuell ist die App bei Apple nur in der Projekt-Version "Healthy Eating" verfügbar. Das teilte Tobias Höhn von der Universität Leipzig auf SWR-Nachfrage mit. Dies hat jedoch, so Höhn, keine Auswirkungen auf die Funktion des Programmes. Auch an einer Android-Version der App arbeite man derzeit mit Hochdruck, so Höhn.

Einfache Bedienung

Geht es nach den Vorstellungen der Autoren, ist alles ganz einfach. Barcode des gewünschten Lebensmittel scannen und schon zeigt die App ob und wie gesund oder ungesund das jeweilige Lebensmittel ist. In den Datenbanken der App sind bereits über 300.000 Lebensmittel registriert und es kommen regelmäßig neue dazu. Wer sich glutenfrei ernähren muss, kann sich auch das in der App anzeigen lassen.

Einseitige Einordnung

Wer den Strichcode des Produkts einscannt, bekommt nur eine Ampeleinordnung und zwar den Nutriscore. Für eine ernsthafte Ernährungsberatung hält die SWR-Redakteurin Sabine Schütze diese Einordnung für relativ nutzlos: "Sie gibt mir eben nur eine Orientierung."

Das ist der Nutriscore Nutri Score Logo picture-alliance / Reportdienste Philippe Turpin Die Nutriscore ist ein System zur Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln. Die Palette reicht in Form einer fünfstufigen Ampel von "A" - grün bis "E" – rot. Ungünstig auf die Nutriscore-Einordnung eines Lebensmittels können sich dabei zum Beispiel der Zuckergehalt oder der Anteil an gesättigten Fettsäuren oder Natrium. Positiv wirken sich dagegen Proteine, Ballaststoffe sowie Bestandteile aus Gemüse, Obst oder Nüssen aus.

Falsche Einordnungen

Noch scheint die NutriCardApp mit Fehlern zu kämpfen, wie unsere Testerin feststellen musste. "Wenn ich zum Beispiel eine Cola einscanne, dann kriege ich angezeigt, dass die ein hellgrünes B hat. Also eigentlich ganz in Ordnung sein sollte. Das ist überhaupt nicht richtig", stellt Sabine Schütze fest. Tatsächlich bekommt das koffeinhaltige Getränk mit dem Hauptbestandteil Zucker ein rotes "D". Auch bei einem Naturjoghurt konnte die App nicht punkten. Sie ordnete das Produkt in die hellgrüne Kategorie "B" ein. Auch das hält Sabine Schütze für falsch: "… dieser Naturjoghurt bekommt tatsächlich ein dunkelgrünes A und ist somit eigentlich besser als angezeigt."

Alternativen

Da es die NutriScore schon eine Weile gibt, gibt es auch Alternativen zur NutriCard App. So ordnet die aus Frankreich kommende App "Open Food Facts (iOS/Android) Produkte wesentlich besser in eine Ampel ein. "Keine Sorge, mit Open Food Facts können Sie sich auch deutsche Produkte einordnen lassen," so Sabine Schütze.