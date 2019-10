Manche nennen ihn den "Digital-Jesus" oder "Rock’n’Roll-Plato" – dass man ihn als Philosoph bezeichnet, ist kein Fehler, greift aber zu kurz. Unstrittig ist, dass seine Buch-Gedanken in kurzer Zeit ein Millionenpublikum fesselten.

SWR1 Leute im SWR1 Studio-TV Campus Verlag/Anders Indset Am 3. November 2019 übertragen wir SWR1 Leute mit Anders Indset ab 10 Uhr live im SWR1 Studio-TV.

"Wildes Wissen"

… heißt sein neues Buch (Unterzeile: "Klarer denken als die Revolution erlaubt"), das ähnlich wie das Anfang 2019 erschiene Buch "Quantenwirtschaft" in den Bestseller-Listen hochplatziert ist. Indset beschäftigt sich mit dem Bereich Wirtschaft auf ganz neue Art, in Zeiten, in denen die Gesellschaft "schneller Wissen sammelt, als sie Wissen schafft".

Das Buch "Wildes Wissen" von Anders Indset ist im Campus Verlag, Frankfurt/Main unter ISBN 9783593511177 erschienen und kostet 25 Euro. Campus Verlag

"Digital-Jesus" und deutsche Philosophen

Für seinen Ruf als "Digital-Jesus" hat Anders Indset auf jeden Fall ein passendes Äußeres mit einer langen Haarpracht, die ein bisschen wikingerhaft daherkommt. Passt auch zur Biographie des gebürtigen Norwegers, der erst in die USA ging, um dort einen High-School-Abschluss zu machen, um dann in Deutschland so gut deutsch zu lernen, dass er deutsche Philosophen in Muttersprache lesen konnte. Das wiederum passt zu einem seiner zentralen Denkansätze: "Die Führungskräfte von heute brauchen die Philosophie von gestern, gepaart mit der Wissenschaft und Technologie von morgen."