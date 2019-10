Die letzte Nacht im Oktober wird gefeiert. Ob Gruselführung durchs Museum oder Halloween im Zoo - wir haben einige ungewöhnliche Events für Kleine und Große in Rheinland-Pfalz herausgesucht.

Gruselführung für Kinder in Trier

Passend zu Halloween erwacht im Rheinischen Landesmuseum die Unterwelt. Mit Taschenlampe und selbstgebasteltem Amulett ausgerüstet, begegnen die Kinder Geistern und Dämonen vergangener Zeiten. Teilnehmen können Kinder zwischen 7 und 10 Jahren. Die Führung beginnt um 18 Uhr dauert rund 90 Minuten. Der Unkostenbeitrag beträgt pro Kind 4 Euro. Eine telefonische Anmeldung (unter 0651/9774-0) ist unbedingt erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Halloween-Lauf in Kobern-Gondorf

An der Untermosel feiern die Laufbegeisterten Halloween. Ob beim 200 Meter Bambini-Lauf oder beim großen Hauptlauf, eine passende Verkleidung gehört schon dazu. Ab 18 Uhr übernehmen dann rund 700 Läuferinnen und Läufer die Innenstadt rund um den Marktplatz und die Marktstraße. Die Teilnahme kostet zwischen 3 und 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kurzentschlossene können vor Ort (gegen Aufgeld) nachmelden.

Halloween im Zoo Neuwied

Schaurig schön wird es ab 18 Uhr bei Halloween im Zoo in Neuwied. Denn dann können große und kleine Zoobesucher erleben, was nach Einbruch der Dunkelheit im Zoo so passiert. Dazu gibt es Stockbrot am Lagerfeuer, Kinderschminken und eine Feuershow. Beginn der Haloween Nacht im Zoo Neuwied ist um 17 Uhr. Es gelten die normalen Eintrittspreise.

Halloween Spektakel in Zweibrücken

Ab 15 Uhr übernehmen auch in Zweibrücken die großen und kleinen Halloween-Begeisterten in der Innenstadt das Regiment. Um 17 Uhr ist der Besuch des Hexenbrunnens auf dem Hallplatz Pflicht. Dort wird Halloween passend inszeniert und alle Hexen, Vampire und Geister starten von hier aus zum Umzug durch die Stadt. Feuerspucker, Musik und Tanz vom Alexander- bis zum Schlossplatz, versprechen die Veranstalter. Der Eintritt ist frei.

Samhain-Feier im Keltendorf in Steinbach

Samhain ist der keltische Ursprung von Halloween und bedeutet: Tafeln, trinken und ausgiebig feiern. Begrüßen Sie ab 17 Uhr im Keltendorf Steinbach beim Samhain-Fest in alter Tradition das neue Jahr und den kommenden Winter. Bummeln Sie durch das nur durch den Schein von Feuern erhellte Dorf, erleben sie packende Schaukämpfe oder schauen Sie keltischen Handwerkern über die Schulter. Später gibt es irische Live-Musik. Der Eintritt kostet zwischen 2,50 und 4,50 Euro pro Person.

Und wer Halloween nicht mag ...

... für den ist vielleicht ein Reformationsgottesdienst an einem ungewöhnlichen Ort eine Alternative. Unter dem Titel "This Church is on Fire" gestaltet das Team der mobilen Jugendkirche "Way to J." ab 19 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst zwischen Stepper und Hantelbar im Go21 Fitnesstudio in Herschbach.