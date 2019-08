per Mail teilen

Der Abrüstungsvertrag INF ist seit Freitag Geschichte. Er sollte ein Wettrüsten mit Atomwaffen verhindern. Was das Aus bedeutet, haben wir Götz Neuneck gefragt. Er ist stellvertretender Leiter des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik.

SWR1: Droht jetzt ein neues Wettrüsten mit Atomwaffen?

Neuneck: Die Sorge muss man natürlich haben, wenn man an die Situation von 1987 denkt, bei der der INF-Vertrag ein Wettrüsten beendet hat. Allerdings können beide Seiten natürlich Schritte unternehmen, dieses Wettrüsten zu vermeiden. Aber es gibt in der Tat auf beiden Seiten technische Entwicklungen, die auf ein Wettrüsten hindeuten.

Was würde denn ein neues Wettrüsten für Europa bedeuten?

Neuneck: Es würde das bedeuten, was wir schon mal hatten: größere Bedrohung, sehr viel mehr Geldausgaben - und in einer Krise die Angst vor dem Einsatz solcher Waffen. Sie sind nicht da, um nur herumzustehen. Es sind Situationen denkbar, in denen sie tatsächlich auch eingesetzt werden.

Der INF-Vertrag Der INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (Intermediate Range Nuclear Forces) war eine historische Weichenstellung für die nukleare Abrüstung: Am 8. Dezember 1987 unterzeichneten US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow im Weißen Haus in Washington das Verbot von landgestützten Kurz- und Mittelstreckenraketen. Damit verpflichteten sich beide Seiten zur Abschaffung aller landgestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörper mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 Kilometern. Zugleich untersagt der Vertrag die Produktion und Tests solcher Systeme. Inzwischen haben die USA und danach auch Russland den Vertrag gekündigt.

In Rheinland-Pfalz sollen US-Atombomben in Büchel lagern. Wie sehr könnte unsere Region und Deutschland von einem neuen Wettrüsten betroffen sein?

Neuneck: In der Tat besteht die Gefahr, dass die relativ wenigen aber immerhin vorhandenen Nuklearwaffen wieder aufgestockt werden. Putin hat erklärt: Wenn die Nato so etwas tut, dann würden die Russen dem folgen. Das ist keine gute Ankündigung.

Natürlich besteht wieder die Gefahr, dass auch Ziele in Deutschland in das Schussfeld russischer Nuklearwaffen geraten.

Wir dürfen allerdings auch nicht vergessen, dass es ohnehin schon sehr viele Nuklearwaffen gibt. Die USA und Russland verfügen über 15.000. Hier kann es wieder zu einer Aufstockung kommen.

Jetzt werfen sich Russland und die USA gegenseitig vor, sich nicht an den INF-Vertrag gehalten zu haben. Was ist denn da dran?

Neuneck: Russland stationiert neue Systeme und es wird darüber diskutiert, welche Reichweite diese haben. Die Amerikaner und auch die Nato sagen, die Reichweite ist über 500 Kilometer. Das verletzt den INF-Vertrag. Man hat aber eigentlich zu wenig unternommen, um das tatsächlich zu klären.

Es gibt aber auch Gegenvorwürfe Russlands, über die im Westen meistens nicht berichtet wird, nämlich im Rahmen der Raketenabwehr. Diese Geräte, die es in Rumänien und Polen gibt, können auch für Marschflugkörper verwendet werden. Und wenn bodengestützte Systeme nun weiterentwickelt werden, sind neue Stationierungsmöglichkeiten da. Das bedeutet, dass das Pendel in Richtung Kriegsführung umschlägt und weggeht von dem alten Abschreckungsargument.

Das Interview führte Michael Lueg.