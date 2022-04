Machen Sie mit beim großen 80er Voting!

Das beste Video, die coolste Musik, die ersten Computer oder legendäre Spiele der 80er. Voten Sie für Ihren Favoriten und erleben Sie die Auflösung in SWR1 Der Nachmittag!

Es ist soweit

Wir starten mit unserem ersten Voting in die SWR1 80er-Woche. Anfang der 80er Jahre startete MTV in den USA und läutete damit das Jahrzehnt der Musikvideos ein. In Deutschland wurden die Clips zunächst in der TV-Sendung "Formel Eins" präsentiert - und setzten kreativ und technisch absolute Maßstäbe.

Welches Kult-Musikvideo aus den 80ern mögen Sie am liebsten?

a-ha - "Take On Me" (1985)

Zweimal floppt der Song "Take On Me" der völlig unbekannten norwegischen Jungs-Band a-ha. Doch Morten, Pål und Magne glauben weiterhin daran, dass er ein Riesenhit werden kann. Ihr Manager überzeugt die Plattenfirma Warner davon, ein revolutionäres und sündhaft teures Musikvideo drehen zu lassen. Der Mix aus realen und gezeichneten Szenen, in der Sänger Morten ein Mädchen in seine Comic-Welt zieht, ist genau das, was der Song zum Nummer-Eins-Hit braucht.

Michael Jackson - "Thriller" (1983)

Das Album "Thriller" hatte Ende 1982 schon alle Rekorde gebrochen und war zum meistverkauften Pop-Album der Geschichte geworden. Doch mit dem Musikvideo zum Titelsong setzte Michael Jackson noch einen drauf. Der 13-Minuten-Clip war als kleiner Horror-Film konzipiert. Am Anfang verwandelt sich der King-of-Pop in einen Werwolf (oder besser eine Werkatze), später tanzt er inmitten einer Horde Untoter den weltberühmten "Zombie-Dance". Für das Video hatte Jackson den Starregisseur John Landis ("American Werewolf", "Blues Brothers", "Die Glücksritter") engagiert. "Thriller" ist die "Mutter aller Musikvideos" und zurecht ein Meilenstein.

Peter Gabriel - "Sledgehammer" (1986)

Schon zu Genesis-Zeiten hatte Musiker Peter Gabriel einen Sinn für Gesamtkunstwerke. Seine Bühnenshows waren voll mit schrägen Einfällen. Genauso kreativ sahen dann in den 80ern seine Musikvideos aus. Für die Single "Sledgehammer", in deren Text es vor allem um verspielte und humorvolle Sex-Metaphern geht, ließ Peter Gabriel tief in die Trickkiste greifen: Per Einzelbild-Stopptrick wurden um ihn herumfahrende Modellzüge, Bienchen, singende Gesichter aus Früchten und viele andere Spielereien aus Knete, Holz oder Eis animiert. Wochenlang verbrachte Peter Gabriel im Film-Studio, um seine Gesangparts in Einzelbildern für die Trick-Kamera aufnehmen zu lassen. Das Video gewann 1987 den MTV-Video-Award.