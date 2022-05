75 Jahre Weingeschichte

per Mail teilen

In diesen Tagen feiert Rheinland-Pfalz seinen 75. Geburtstag. Anlass für Dominik Bartoschek und den SWR1-Weinmann Werner Eckert, sich ausführlich mit der Bedeutung und der Geschichte des Weinbaus in diesem Bundesland zu beschäftigen. Gründe dafür gibt's genug: Schließlich ist Rheinland-Pfalz für den deutschen Weinbau von großer Bedeutung: Allein sechs Anbaugebiete liegen hier, darunter mit Rheinhessen und der Pfalz die beiden größten. Außerdem geht es um Rebsorten, die ganz typisch für ein bestimmtes Anbaugebiet stehen - und natürlich trotzdem auch in ganz anderen Teilen der Welt wachsen können. Oft mit überraschenden Ergebnissen!