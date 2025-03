75 Jahre RLP - Die größten Festivals

Die 2010er Jahre

Die Flüchtlingsbewegung 2015

Seit 2014 kamen immer mehr Menschen aus dem nahen Osten und aus afrikanischen Staaten nach Europa. Sie flohen vor dem Bürgerkrieg im eigenen Land. Viele europäische Länder waren auf die vielen Geflüchteten nicht vorbereitet. Bundeskanzlerin Angela Merkel entschied, die Geflüchteten ins Land zu lassen. Mit ihrem berühmten Satz "Wir schaffen das" am 31. August 2015, versuchte den Menschen Mut zu machen.

August 2018: Greta Thunberg schwänzt für das Klima

Am 20. August 2018 setzte sich Greta Thunberg das erste Mal vor das schwedische Parlament. Sie schwänzte die Schule, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Daraus entstand die internationale Bewegung "Fridays for Future ". Seit Januar 2019 streikten in Deutschland die ersten Schüler freitags für das Klima. Damit konnten die Klimaaktivisten das Thema Klimaschutz in die Öffentlichkeit rücken. Ihre Forderung: "Haltet den Klimawandel auf!"

COVID-19 Ausbruch in China 2019

Am 31. Dezember 2019 meldete China den Ausbruch einer neuen Lungenkrankheit. Von da an verbreitete sich diese rasant schnell. Weltweit infizierten sich immer mehr Menschen mit dem neuartigen Corona Virus. Seit dem Pandemie-Ausbruch ist vieles nicht mehr so, wie es mal war. Am 22. März 2022 wurde in Deutschland der erste "Lockdown" verhängt.