5. Februar 2019 – Neujahr in China Bin ich ein Hund, Affe oder Schwein?

5. Februar 2019 – Neujahr in China

In China tickt der Kalender etwas anders als bei uns und Neujahr fällt auch nicht immer auf den gleichen Tag. 2019 ist es der 5. Februar – das genaue Datum bestimmt der Neumond zwischen dem 21. Januar und 21. Februar. Zudem steht jedes Jahr im Zeichen eines von zwölf Tieren.

Unsere Tierkreiszeichen orientieren sich am jeweiligen Monat, in der chinesischen Astrologie bestimmt ein Tierkreiszeichen ein ganzes Jahr. Am 5. Februar 2019 beginnt das Jahr des Schweins und löst damit das Jahr des Hundes ab. Die Geschichte besagt, dass Buddha alle Tiere einlud, aber nur zwölf davon der Einladung folgten. Als Dank ließ er sie über ein Jahr herrschen und die Tiere durften auch bestimmen, welche Ereignisse stattfinden sollten. Für das Jahr des Schweins bedeutet das: Glück, Reichtum und Zufriedenheit.