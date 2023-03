17. März 2023 - SWR1 Thema Heute

Montag ist Frühlingsanfang. In Neustadt-Gimmeldingen in der Pfalz bereiten sich alle auf das Mandelblütenfest vor, das ab dem 24. März an zwei Wochenenden gefeiert wird. Erstmals nach dem neuen Konzept. Und in Trier hat heute der Weinstand auf dem Hauptmarkt eröffnet. Er geht bis in den November und hat in Trier Kultstatus. Unser Meteorologe beantwortet auch die Frage, ob das Wetter ab Montag ebenfalls frühlingshaft wird. Und wir waren in einer Gärtnerei, wo Frühblüher schon Schnee von gestern sind – hier werden schon die Sommerblüher herangezüchtet.