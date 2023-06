Professionell geschminkt: So geht Lippenstift

per Mail teilen

Rote Lippen: 1983, hundert Jahre nach Erfindung immer noch angesagt, gehörten sie unbedingt zu einem gelungenen Make-Up dazu. Aber bitte nicht über den Lippenrand malen. Eine Mainzer Kosmetikerin und Kosmetik-Lehrerin zeigt, was diese Tage in und out ist, worauf es beim Schminken mit Lidstrich und falschen Wimpern ankommt und gibt Tipps für den Hausgebrauch von Konturenpinsel und Lippenstift.



Aus der SWF-Sendung “Abendjournal - Blick ins Land” vom 15.6.83.