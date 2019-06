Probleme mit der Mückenbekämpfung aus der Luft Stechmücken-Plage erwartet

Experten erwarten in den nächsten Tagen eine Mückenplage. Die Larven konnten sich in den Rheinauen prächtig entwickeln, da die Mückenjäger ihre Hubschrauber nicht einsetzen konnten. Nun werden die Steckmücken schlüpfen und ausschwärmen.

Die Experten der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) gehen davon aus, dass es ab Donnerstag in Rheinnähe soweit sein wird. Von der Stechmückenplage werden dann vor allem die Bewohner von Bingen, Ingelheim, Mainz oder Oppenheim betroffen sein. Doch alle anderen, die nicht am Rhein wohnen, sollten sich nicht zu früh freuen.

Die Weibchen sind diejenigen, die stechen. Sie brauchen das Blut für die Produktion der Eier und diese legen sie im Wasser ab: Also in Regentonnen, vollen Gießkannen, in Gartenteichen, Wassertränken und in Bächen und die gibt es auch weit weg vom Rhein. Irgendwie werden wir in den nächsten vier Wochen alle von der Mückenplage betroffen sein, sagen die Experten voraus.