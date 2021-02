per Mail teilen

30 bis 50 Prozent der über 40-Jährigen hatten schon mal Erektionsstörungen. Besonders verlockend wirken dann die Online-Werbung für entsprechende Mittel, die schnelle Abhilfe versprechen.

Die Stiftung Warentest hat sich die Inhaltsstoffe genauer angeschaut und kann vor vielen Präparaten nur warnen. Wir haben mit Anke Kapels, Redakteurin bei der Stiftung Warentest, über die Ergebnisse gesprochen.

dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR1: Sie schreiben dauerhafte Impotenz ist keine Schwäche, sondern oft eine Krankheit. Was sind die Auslöser dafür?

Anke Kapels: Bei einer dauerhaften Impotenz sind es meistens körperliche Ursachen. In vielen Fällen sind das Durchblutungsstörungen. Das kann auch eine Alterserscheinung sein. Es gibt auch psychische Probleme, aber die sind meistens nicht so weitreichend.

SWR1: Im Internet wird jede Menge Werbung gemacht für Potenzpillen und andere Mittel. Davon und auch von einer Selbsttherapie raten Sie aber grundsätzlich ab?

Kapels: Ja, weil es auch bei diesen Mitteln Nebenwirkungen gibt. Das gilt auch für natürliche Mittel wie Muskatnuss, Moschus, Tigerhoden oder Yohimberinde. Da weiß man erstens nicht, was in diesen Mitteln tatsächlich noch drin ist. Und wenn zum Beispiel ein Wirkstoff enthalten ist, wie ein PDE-Hemmer, darf den nicht jeder nehmen. Man sollte solche Medikamente nur nach vorheriger Absprache mit dem Arzt nehmen, weil sie schwere Nebenwirkungen haben können.

SWR1: Betrifft das alle Medikamente, auch wenn darauf steht "Pflanzliche Produkte"?

Kapels: Ja, weil man nicht weiß, was drin ist und ob vielleicht doch noch irgendwelche Substanzen enthalten sind, die noch nie am Menschen getestet wurden. Oder ob sogenannten PDE-Hemmer darin sind, wie Sildenafil, was auch Viagra vorkommt. Die darf nicht jedermann nehmen. Wenn zum Beispiel Männer Bluthochdruck haben oder sehr hohen Bluthochdruck, dann dürfen die solche Tabletten gar nicht nehmen.

SWR1: Was hilft in ihren Recherchen nach dem Betroffenen wirklich?

Kapels: Unsere Arzneimittelexperten haben sich verschiedene Wirkstoffe angeschaut und bewertet. Da sind einmal wirksame Tabletten mit diesen eben schon besprochenen PDE-Hemmern, wie etwa Sildenafil. Das verbessert die Blutzufuhr und verstärkt und verlängert so die Erektion. Ähnlich wirken noch andere PDE-Hemmer, wie Avanafil, Tadalafil und Vardenafil. Also unterschiedliche Namen, aber mit einer ähnlichen Wirkung. Ein weiterer Wirkstoff ist dann noch Alprostadil. Das ist vor allen Dingen für Männer, die geschädigte Nerven haben, zum Beispiel auch für querschnittgelähmte Männer. Das sind aber Mittel, die direkt vor Ort injiziert oder per Stäbchen eingeführt werden. Es handelt sich dabei um rezeptpflichtige Mittel, die wirklich nicht genommen werden dürfen, ohne mit dem Arzt vorher zu sprechen.