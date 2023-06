Die Bundesnetzagentur ist offen für weniger Briefzustelltage. Der Post käme das sehr entgegen. Der Konzern wünscht sich mehr Flexibilität und möchte weg von der bisherigen Pflicht, Briefe an sechs Tagen die Woche zuzustellen.

Rechtslage: Darf die Post das einfach so machen?

Im Jahresdurchschnitt müssen mindestens 80 Prozent der Briefsendungen in Deutschland am folgenden Werktag ausgeliefert werden, 95 Prozent müssen nach zwei Werktagen ankommen. Das alles steht so im Postgesetz, der Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV). Diese stammt allerdings in wesentlichen Teilen noch aus einer Zeit, in der es noch keine E-Mails oder sonstige elektronische Post- und Kontaktmöglichkeiten gab.

Die Briefpost war also die einzige Informationsquelle und deshalb noch wesentlich wichtiger als heute. Für die gesetzliche Verpflichtung zur Grundversorgung der Menschen mit Briefpost bekommt die Post einen finanziellen Ausgleich. Außerdem kann sie die Kosten für den Mehraufwand beim Briefporto aufschlagen. Das Postgesetz (PUDLV) kann nur der Bundestag mit einfacher Mehrheit ändern.

Steht eine Änderung des Postgesetzes überhaupt zur Debatte?

Immer wieder. Denn die Post wäre diese tägliche deutschlandweite Zustellverpflichtung natürlich gerne los. Gerade auf dem Land kostet es viel Personal und Geld, wenn jeden Tag der Briefträger mit einem fast leeren Postauto durch die Gegend fahren muss, weil es zum Beispiel montags kaum Briefe gibt. Auf der anderen Seite hätte die Post aber weiterhin gerne das viele Geld für die Briefbeförderung. Also ein möglichst hohes, und bald gerne nochmal höheres Briefporto.

Das sieht auch der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, so. Er müsste eine solche Erhöhung des Briefportos – etwa auf einen Euro – genehmigen. Und er sagt, dass es im Herbst und Winter doch "viele Beschwerden" über die Post gab. Also sinngemäß: Einerseits immer weniger und noch schlechtere Leistung anbieten und dafür aber immer mehr kassieren wollen. Das geht nicht! Und das wird die Aufsichtsbehörde wohl auch nicht mitmachen. Andererseits sind zumindest Änderungen dort möglich, wo es die Leute nicht allzu sehr stört.

Welche Erfahrungen haben unsere Nachbarländer gemacht?

In den Niederlanden kommt montags keine Post mehr. In Belgien und Luxemburg erfolgt samstags keine Zustellung. In der Schweiz werden samstags zumindest mal keine Maxibriefe zugestellt. Und in Italien stellt die Post in einigen Regionen nur noch alle zwei Tage Post-Sendungen zu: in der Woche 1 zum Beispiel nur am Montag, Mittwoch, Freitag und in Woche 2 am Dienstag und Donnerstag. Der Unmut darüber hat sich wohl in Grenzen gehalten, laut den ersten Recherchen von Wirtschaftsredakteur Lutz Heyer.

Das Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) zum Nachlesen.