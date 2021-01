Laufende Nasen, Niesanfälle, rote und juckende Augen - alle Allergiker wissen, was das bedeutet. Doch kann man Ende Januar wirklich schon an Heuschnupfen leiden? Alice Thiel-Sonnen aus der SWR-Umweltredaktion klärt auf.

"Ja, es kann sein, dass die ersten Allergiker jetzt schon auf Pollen reagieren. Es sind tatsächlich schon Hasel-Pollen unterwegs", weiß die Umweltexpertin. Hasel-Pollen sind meist die ersten, die im Jahr auftreten. Normalerweise ist ihr Start jedoch im Februar. Bei mildem Wetter sind die Hasel-Pollen auch früher unterwegs. In Regionen rund um Rhein, Nahe, Mosel und in der Pfalz - also in den Niederungen - melden Pollenmessstationen derzeit sehr geringe Konzentrationen. Die Mittelgebirgsregionen bleiben im Moment noch verschont. Zunächst werden aber wieder kühlere Luft und Regenschauer erwartet. "Das spricht dafür, dass es bei schwachem Pollenflug bleibt", so Thiel-Sonnen.

Das gilt es bei Heuschnupfen zu beachten

Auch wenn es also noch nicht der große Pollenwurf ist, reicht es bei Betroffenen aber schon für eine schniefende Nase. Das sollte man, laut der Expertin, nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Nur weil es die ersten Pollen sind, sind sie nicht harmloser." Es gilt: Vor der Einnahme von Medikamenten oder der Nutzung von Nasenspray sollte man zunächst Rücksprache mit seinem Arzt halten. Neben Medikamenten können auch einfache, praktische Tipps helfen, um zumindest daheim mit möglichst wenig Pollen in Berührung zu kommen:



Kleidung, mit der man lange draußen war, waschen

Die Wohnung häufiger wischen und saugen

Regelmäßig gut lüften

Apps können bei Heuschnupfen hilfreich sein

"Es gibt auch Allergiker-Apps, die man sehr passgenau auf die eigenen Befindlichkeiten einstellen kann", erklärt Thiel-Sonnen. Solche Apps geben nach ein paar persönlichen Einstellungen "Pollenalarm" bei den Pollen, auf die man allergisch reagiert, wenn sie vor der Haustür lauern. Beliebte Apps sind beispielsweise Klara, die Pollenflug-Vorhersage von Hexal oder der ratiopharm Pollen-Radar. Sie sind sowohl für Android- als auch iOS-Nutzer kostenlos verfügbar. Unsere Expertin empfiehlt zudem die App "Husteblume" der Techniker Krankenkasse.