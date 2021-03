per Mail teilen

Es gibt die ersten Corona-Schnelltests für daheim zu kaufen. Wir haben zusammen mit Professor Bodo Plachter von der Universitätsmedizin in Mainz einen dieser Tests ausprobiert und klären die Fragen der SWR1-Hörer zum Thema.

Selbstversuch

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter hat zusammen mit SWR1-Moderator Michael Lueg einen Corona-Schnelltest zur Selbstanwendung ausprobiert.

SWR1: Sechs Schnelltests für den Hausgebrauch gibt es insgesamt zu kaufen - sind die in Ordnung?

Prof. Bodo Plachter: Diese Tests wurden natürlich überprüft, durch das BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). Eine Behörde, die sich angeschaut hat, wie gut die wirklich detektieren und ob sie für Laien vernünftig durchführbar sind. Man kann schon davon ausgehen, dass man diese Tests vernünftig durchführen und auswerten kann.

SWR1: Helfen diese Selbsttests die Infektionszahlen zu senken?

Plachter: Angedacht war tatsächlich, dass zunächst mal die positiven Fälle detektiert werden. Das heißt, dass man Infektionsketten frühzeitig unterbricht. Ich glaube, das ist das wesentliche Ziel dieser Maßnahmen. Und dadurch kann man dann wahrscheinlich auch die Zahlen reduzieren. Generell haben wir aber natürlich das Problem, dass die Lockerungen stattfinden. Man wird sehen, wie weit die Tests wirklich helfen.

SWR1: Ich gehe jetzt mit dem Test-Röhrchen rund zweieinhalb Zentimeter tief in die Nase und drehe es fünfmal in beiden Nasenlöchern. Warum eigentlich in beiden Nasenlöcher?

Plachter: Um möglichst viel Material zu generieren. Zweieinhalb Zentimeter ist relativ weit vorne. Normalerweise müsste man das im Rachen abstreichen. Mit dem Abstreichen in beiden Nasenlöchern hat man mehr Chancen an genügend "Hardware" zu kommen.

SWR1: Wenn ein negatives Ergebnis angezeigt wird, ist man dann auch sicher nicht infiziert?

Plachter: Diese Tests haben eine gewisse Empfindlichkeit. Sie sind natürlich nicht vergleichbar mit einem laborgestützten Test. Man sollte sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Immer, wenn man Symptome hat, wenn man den Verdacht hat, dass tatsächlich irgendetwas passiert sein könnte, dann sollte man tatsächlich einen laborgestützten Test durchführen lassen. Das heißt also, die Sicherheit ist da bis zu einem gewissen Grad. Aber auch hier gilt: ein solcher Test ist eine Momentaufnahme. Es kann am nächsten Tag schon wieder anders sein.

SWR1: Wir haben des Test nach Anleitung durchgeführt und nach einer Viertelstunde einen roten Balken auf der Anzeige bei "C" erhalten. Was bedeutet das jetzt?

Plachter: Der Test ist negativ. "C" steht für Kontrolle. "T" eigentlich für Test. Das heißt also: Wenn nur ein Balken bei "C" angezeigt wird, dann ist der Test negativ. Werden zwei rote Striche angezeigt, dann wäre er positiv.

SWR1: Für welche Situation ist ein Selbsttest sinnvoll?

Plachter: Zum einen ist das ein niederschwelliges Testen, wenn ich leichte Symptome habe. Und wenn ich zum Beispiel mal die Mutter im Altenheim besuchen möchte, kann kurz vorher so ein Test natürlich hilfreich sein.

Das Gespräch führte Michael Lueg.