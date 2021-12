Es gibt nur einen Weg aus der Pandemie

per Mail teilen

Die Virusvariante Omikron türmt sich als nächste Corona-Welle auf, die Beschlüsse aus der Bund-Länder-Runde wirken aber eher zurückhaltend:

Neue Beschränkungen kommen erst nach Weihnachten, Clubs und Diskotheken machen zu, und es finden keine Großveranstaltungen statt. In der Bundesliga wird es wieder Geisterspiele geben, Versammlungen an Silvester sind verboten und auch Geimpfte sollen sich im Raum nur mit zehn Leuten treffen.

Wir haben unseren Interviewpartner Professor Bodo Plachter, Virologe von der Uni Mainz, gefragt, ob er auf mehr gehofft hat.

Bodo Plachter: Wir diskutieren jedes Mal, ob dieses oder jenes hätte anders gemacht werden müsste. Ich glaube, dass wir eigentlich jetzt alle wissen, was zu tun ist. Es ist nicht immer notwendig, dass wir von der Regierung gesagt bekommen müssen, was wir tun sollen. Wir wissen, Omikron ist ansteckender und wie man sich entsprechend verhält, um sich nicht anzustecken. Und nach Weihnachten werden die Maßnahmen durchaus verschärft. Es ist moderat, aber ich glaube, die Nachricht ist rübergekommen. Omikron ist eine deutlich höhere Gefährdung, und man sollte sich entsprechend anpassen.

SWR1: Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, Weihnachten war letztes Jahr kein Virustreiber. Deshalb gelten die neuen Beschränkungen erst ab dem 28. Dezember. Vom RKI hören wir "Jeder Tag zählt". Verlieren wir nicht vielleicht wertvolle Zeit?

Plachter: Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir diese Welle mit Omikron überhaupt aufhalten können. Das wird nicht möglich sein. Wir werden eine Welle haben, die früher oder später - nach Weihnachten, Neujahr oder im Januar - über uns hereinbrechen wird. Wir haben aber genügend Maßnahmen und Möglichkeiten, die wir über fast zwei Jahre gelernt haben, auch diese Welle zu kontrollieren und einen kompletten Kollaps zu verhindern.

SWR1: Es wird immer wieder davon gesprochen, dass vielleicht Krankenhäuser, Polizei und Feuerwehr kein Personal mehr haben. Wie sehen Sie das?

Plachter: Das ist natürlich die entscheidende Frage. Erstens, dass das Gesundheitswesen, das jetzt schon an der Grenze arbeitet, nicht noch weiter belastet werden darf. Bei Polizei und Feuerwehr kann auch mal reinspielen, dass die halbe Schicht in die Quarantäne gehen muss. Dann hat man natürlich Probleme, den Betrieb aufrechtzuerhalten und es müssen kreative Lösungen gefunden werden. Möglicherweise auch bei Menschen, die Kontakt hatten. Unter entsprechenden Bedingungen könnte man sie weiterarbeiten lassen. Oder auch Menschen unter bestimmten Bedingungen einsetzen, die sich infiziert und keine Symptome haben. Hier muss man jetzt Pläne entwickeln, wie man im Zweifelsfall in bestimmten Bereichen damit umgeht.

SWR1: An den Feiertagen verzögern sich die Daten, Gesundheitsämter und Labore arbeiten weniger. Wann werden wir sehen, wie sich Omikron bei uns entwickelt?

Plachter: Natürlich arbeiten sie trotzdem weiter und man wird relativ schnell sehen - auch wenn das Weihnachtswochenende das Ganze wieder etwas unterbricht - wo die Reise hingeht. Wenn man in andere europäische Länder schaut, muss man leider befürchten, dass die Zahlen auch bei uns relativ schnell nach oben gehen beziehungsweise Omikron die anderen Varianten verdrängt.

SWR1: Gibt es etwas, das Sie nach der Bund-Länder-Runde positiv stimmt?

Plachter: Ich glaube, dass bei den Menschen angekommen ist, dass es wichtig ist, Omikron jetzt einzugrenzen. Das heißt, entsprechend Abstand zu halten et cetera. Aber eben auch die Nachricht, dass es eigentlich nur einen Weg aus der Pandemie gibt. Und dieser Weg heißt nun mal impfen, impfen, impfen. Und viele, so nehme ich das wahr, machen das jetzt auch. Lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich boostern. Die Impfkampagne muss vorankommen , damit wir aus Corona auch wieder rauskommen.

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Birgit Steinbusch.